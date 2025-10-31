NDA Manifesto 2025: एनडीए का मेनिफेस्टो हर वर्ग पर समान रूप से केंद्रित, बिहार में विकास को मिलेगी गति: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद

पटना, 31 अक्टूबर : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad)ने बिहार में एनडीए की ओर से जारी 'संकल्प पत्र' को सराहा है. उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में हर वर्ग पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है. युवाओं को रोजगार देने, कौशल केंद्र स्थापित करने और अति पिछड़े वर्गों के विकास के लिए रोडमैप बनाने की योजना की रूपरेखा दी गई है. सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार, दोनों गरीबों के लिए विशेष चिंता करती हैं. उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े और सामान्य वर्ग, यह मेनिफेस्टो सभी वर्गों की चिंता करता है."

उन्होंने कहा, "एक करोड़ नौजवानों को नौकरी, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना, विशेष रूप से बड़ी संख्या में अति पिछड़ों के विकास के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर उनके विकास का रोडमैप तैयार करना, असल मायनों में विकास यही होता है. मेनिफेस्टो में आईटी हब और उद्योग की भरमार जैसी बातें हैं, जो बिहार के विकास को एक प्रभावी भविष्य देंगी." रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से काम हुआ है, उस काम को और आगे बढ़ाना होगा. इसके लिए जिस तरह का मेनिफेस्टो आया है, वह बहुत प्रभावी साबित होगा.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद ने कहा, "क्या वे गरीबी को समझते हैं? क्या उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर अब तक एक भी अच्छा शब्द कहा? सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, क्या उन्होंने एक भी शब्द बोला? यह सेना के ही जवानों से हिसाब मांगते हैं." रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में सिर्फ टूरिस्ट बनकर आते हैं. उनकी बातों से चुनावों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों का विकास और देश की सुरक्षा को मजबूत किया.