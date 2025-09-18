Kangana Ranaut | PTI

मंडी: हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए अभिनेत्री से नेता बनीं और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वह कहती नजर आईं, “कल मेरे रेस्टोरेंट ने सिर्फ 50 रुपये की कमाई की, जबकि मैं 15 लाख रुपये सैलरी में देती हूं मेरी तकलीफ भी समझिए, मैं भी हिमाचली हूं.”

सरसल गुरुवार, 18 सितंबर को मंडी की सांसद कंगना रनौत ने सोलन और पलचान में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने लोगों के दुख-दर्द सुने और राहत कार्यों की जानकारी ली. उनके साथ मनाली के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद थे. इसी मुलाकात के दौरान कंगना ने अपने रेस्टोरेंट के घाटे का जिक्र करते हुए यह बयान दिया, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

कंगना रनौत ने इस साल की शुरुआत में मनाली में अपना रेस्टोरेंट ‘द माउंटेन स्टोरी’ लॉन्च किया था. उन्होंने इसे हिमाचली व्यंजनों के प्रचार का माध्यम बताया था. लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि सैलानियों की संख्या घटने से होटलों, रेस्टोरेंट और दुकानों की बिक्री पर बड़ा असर पड़ा है.

हिमाचल प्रदेश स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) के आंकड़ो के अनुसार, 20 जून से शुरू हुए मॉनसून सीज़न ने अब तक भारी तबाही मचाई है. 419 लोगों की मौत, जिनमें 237 बारिश से जुड़ी घटनाओं में मारे गए. 52 लोग भूस्खलन में, 45 खड़ी ढलानों से गिरने, 40 डूबने, 17 क्लाउडबर्स्ट और 11 फ्लैश फ्लड्स में जान गंवा चुके हैं. 182 लोग सड़क हादसों में मारे गए हैं.