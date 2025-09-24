Mumbai Woman Cop Misbehaves: मुंबई पुलिस में तैनात महिला सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खरड़े की मुश्किलें बढ़ीं, शिकायतकर्ता से दुर्व्यवहार मामले में जांच के आदेश

(Photo Credits Midday)

Mumbai Woman Cop Misbehaves: मुंबई के दक्षिणी इलाके में वीपी रोड पुलिस स्टेशन पर महिला सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खरड़े की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता से कथित दुर्व्यवहार के मामले में उनके खिलाफ वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 18 सितंबर की है. गिरगांव के वीपी रोड पुलिस स्टेशन पर एक महिला कुछ लोगों के साथ ठगी की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी. महिला का आरोप था कि पुलिसकर्मी उसकी FIR दर्ज करने से मना कर रहे थे. इसी दौरान उसके साथ आए एक युवक ने बातचीत का वीडियो बनाना शुरू किया. इस पर PSI दुर्गा खरड़े नाराज़ हो गईं और गुस्से में आकर अपना नाम पट्टिका (नेमप्लेट) निकालकर शिकायतकर्ता की ओर फेंक दिया.

हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन बहस काफी बढ़ गई. यह पूरी घटना एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

दुर्गा खरड़े के खिलाफ जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरगांव डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) ज्ञानेश्वर वाघ को जांच के आदेश दिए गए हैं.फिलहाल दुर्गा खरड़े के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है.

MSHRC ने भी जारी किया नोटिस

MSHRC ने वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और आरोपी सब-इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किया है. आयोग ने मामले में दर्ज शिकायत पर जवाब मांगा था.