मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पोर्श और BMW की रेसिंग, डिवाइडर से टक्कर के बाद पोर्श कार के उड़े परखच्चे, ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी; VIDEO

(Photo Credits @RShivshankar)

Mumbai Porsche Car Accident: मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बुधवार देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ. एक पोर्श कार, जो BMW के साथ तेज रफ्तार में रेसिंग कर रही थी, अचानक नियंत्रण खो बैठी और डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में पोर्श कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि राहत वाली बात है कि अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है.

दोनों कार रफ़्तार 150 KM थी

चश्मदीदों के अनुसार, दोनों कारें लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेसिंग कर रही थीं. इसी दौरान पोर्श कार का नियंत्रण बिगड़ गया और वह जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के नीचे बने सड़क के डिवाइडर से जा टकराई. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें नीले रंग की पोर्श कार के पूरी तरह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Road Accident: नवी मुंबई में तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत, आठ घायल

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पोर्श कार हादसे का शिकार

CRASH OF PRIVILEGE AND HUBRIS Two groups of friends in a Porsche and BMW racing on the Western Express Highway end up in a major accident. MONEY CAN'T BUY MODESTY! pic.twitter.com/T45KsKGIcr — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) October 9, 2025

पोर्श कार पुलिस के कब्जे में

पुलिस ने हादसे के बाद पोर्श कार को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी.

हादसा करीब रात 2 बजे

यह हादसा जोगेश्वरी के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रात करीब 2 बजे हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लग्जरी कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. फिलहाल पुलिस कार को जप्त करने के बाद मामले की जांच में जूट गई हैं.

पिछले साल पुणे में कुछ इसी तरह हादसा

इससे पहले मई 2024 में पुणे के कल्याणी नगर में भी एक पोर्श कार का भीषण हादसा हुआ था. उस हादसे में नशे में एक नाबालिग चालक ने बाइक पर जा रहे दो IT पेशेवरों को टक्कर मारकर उनकी मौत का कारण बना था. उस समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा नाबालिग को केवल 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत मिलने पर काफी विवाद हुआ था.