मुंबई विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष 20 भारतीय संस्थानों में शामिल, वैश्विक स्तर पर 664वें स्थान पर पहुंचा

मुंबई, 19 जून: मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (डब्ल्यूयूआर) 2026 में भारत के शीर्ष 20 शैक्षणिक संस्थानों में जगह बनाई है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. राष्ट्रीय स्तर पर 17वें स्थान पर रहने वाला यह विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर भी 664वें स्थान पर पहुंच गया है. पिछले साल के 711-720 बैंड से एक महत्वपूर्ण छलांग हैं. क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) (Quacquarelli Symonds) द्वारा जारी की गई रैंकिंग में महाराष्ट्र के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में एमयू दूसरे स्थान पर है. इसने रोजगार परिणामों (91) में विशेष रूप से हाई स्कोर किया, इसके बाद प्रति फैकल्टी कोट्स में 53.7, स्थिरता में 41.3, नियोक्ता प्रतिष्ठा में 31.5 और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क में 27.6 अंक प्राप्त किए. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र विविधता और फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात में भी अच्छा प्रदर्शन किया. यह भी पढ़ें: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जनरल असीम मुनीर से मुलाकात, शिवसेना सांसद संजय राउत का तीखा हमला

वाईस चांसलर प्रो. रवींद्र कुलकर्णी ने कहा, "ये रैंकिंग हमारे विश्वविद्यालय के प्रत्येक हितधारक द्वारा अनुसंधान और विकास में किए गए समर्पित और सतत प्रयासों का प्रमाण है. हम इन परिणामों से प्रसन्न हैं और भविष्य में और भी उच्च रैंकिंग के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे. हमने इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग रैंकिंग फ्रेमवर्क (यूडीआरएफ) शुरू किया है." हाल के वर्षों में, एमयू ने कौशल-आधारित और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशनों में 156% की वृद्धि दर्ज की है. 12 विभाग राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत मान्यता प्राप्त हैं; 80 से अधिक शिक्षक पेशेवर निकायों में हैं, और पिछले पांच वर्षों में फैकल्टी द्वारा 18 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए हैं. लगभग 20 शिक्षक हर साल शैक्षणिक जुड़ाव के लिए विदेश यात्रा करते हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai Water Cut Today: मुंबई में बारिश के बीच पानी की किल्लत, इन इलाकों में 11 घंटें नहीं आएगा पानी; जानें प्रभावित क्षेत्र

Mumbai University ranked 664th globally in QS World University Rankings 2026; 17th among Indian institutions

The institute scored 91 in employment outcomes, 53.7 in citations per faculty, 41.3 in sustainability, 31.5 in employer reputation, and 27.6 in international research… pic.twitter.com/ZwV0x4rWUg

