नारली पूर्णिमा पर हॉलिडे के चलते मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं टलीं, सरकार ने लिस्ट में जोड़ी दो नई छुट्टियां

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार द्वारा 8 अगस्त को नारली पूर्णिमा (Narali Purnima) के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद, मुंबई विश्वविद्यालय ने इस दिन होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. यह घोषणा 7 अगस्त की शाम को जारी एक सरकारी परिपत्र के माध्यम से की गई, जिससे छात्रों में अचानक अफरा-तफरी मच गई.
नारली पूर्णिमा मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें वे समुद्र को नारियल अर्पित कर अच्छे मौसम और मछली पकड़ने के लिए दुआ करते हैं. इस त्योहार को सम्मान देने के लिए मुंबई और उपनगरीय इलाकों में इसे अब आधिकारिक अवकाश का दर्जा दिया गया है.
किन परीक्षाओं पर पड़ा असर?
मुंबई विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सुबह के सत्र में फार्मेसी और एम.एड की परीक्षाएं होनी थीं. दोपहर के सत्र में एम.ए और एम.कॉम की परीक्षाएं निर्धारित थीं. इन सभी परीक्षाओं को अब स्थगित कर दिया गया है. साथ ही, यह निर्णय विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध कॉलेजों और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन (CDOE) पर भी लागू होगा. नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी.
छात्रों की नाराजगी
इस अचानक फैसले से छात्रों में भारी असंतोष है. एक छात्र ने कहा, "सरकार को पता होना चाहिए कि उस दिन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं. यह बिल्कुल अनप्रोफेशनल है.” दूसरे छात्र ने कहा, “यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कि परीक्षा रद्द करनी पड़े. यूनिवर्सिटी पहले से तारीख तय कर चुकी थी.”
CDOE के कई छात्र तो कामकाजी पेशेवर हैं या बाहर से मुंबई आए हैं, जिन्होंने अपने समय और यात्रा की योजना पहले से बना ली थी.
कौन से अवकाश रद्द हुए और कौन से नए जोड़े गए?
सरकार के परिपत्र के अनुसार, दही हांडी (16 अगस्त) और अनंत चतुर्दशी (6 सितंबर) ये दोनों शनिवार को पड़ने वाले छुट्टियां अब रद्द कर दी गई हैं. इनके बदले में नारली पूर्णिमा (8 अगस्त) और गौरी विसर्जन (2 सितंबर) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन यह बदलाव मात्र मुंबई और उसके उपनगरों के लिए मान्य होगा.