Mumbai Traffic Alert: नेस्को एग्जीबिशन सेंटर के पास बड़े वाहनों की एंट्री बंद, जानिए कौन सा रास्ता बंद और वैकल्पिक रूट

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Mumbai Traffic Alert: मुंबई पुलिस ने आगामी “इंडिया मैरीटाइम वीक” को देखते हुए गोरेगांव (E) स्थित ननेस्को एग्जीबिशन सेंटर (NESCO Exhibition Centre) के आसपास ट्रैफिक के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह कार्यक्रम 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. इन दिनों यहां वीवीआईपी मूवमेंट, डेलीगेशन विजिट और अन्य आयोजन होंगे. ऐसे में ट्रैफिक की सुगमता और लोगों की सुरक्षा के लिए कई रूट पर अस्थायी बदलाव किए गए हैं.

मुंबई ट्रैफिक पुलिस (वेस्टर्न सबर्ब्स डिवीजन) के आदेश के अनुसार कई रूट्स पर वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है. मिनाताई गोरे जंक्शन से नेस्को गेट तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी (आपातकालीन और पुलिस वाहन छोड़कर).

राम मंदिर रोड से नेसको गैप होते हुए राम मंदिर रोड तक वाहन नहीं जा सकेंगे. इसके अलावा हब मॉल रोड से नेस्को / जय Coach जंक्शन तक का सर्विस रोड भी बंद रहेगा.

वन-वे ट्रैफिक रूट

नेसको गैप से लेकर मिनाताई गोरे जंक्शन तक का रूट वन-वे (एकतरफा) कर दिया गया है. इस दौरान केवल एक दिशा में ही ट्रैफिक को अनुमति होगी ताकि जाम से बचा जा सके.

वैकल्पिक मार्ग (Alternate Routes)

जो वाहन राम मंदिर दिशा से आ रहे हैं, उन्हें निम्न वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी गई है. राम मंदिर, मिनाताई गोरे फॉययर,,महानंदा डेयरी, WEH सर्विस रोड, जय Coach जंक्शन, JVLR जंक्शन.

JVLR जंक्शन से वाहन पवई (via JVLR Road) या WEH (Main WEH Road) की ओर जा सकते हैं.

यहां पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी

नेस्को एग्जीबिशन सेंटर के आसपास पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. केवल आपातकालीन और पुलिस वाहन ही पार्क कर सकेंगे. नीचे दी गई जगहों पर भी नो-पार्किंग जोन रहेगा.

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (उत्तर और दक्षिण दिशा)

नेस्को सर्विस रोड

घासबाजार रोड

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सर्विस रोड (दोनों दिशाओं में)

त्रिमूर्ति रोड

जयप्रकाश रोड (महानंदा डेयरी के पास)

राम मंदिर स्टेशन सर्विस रोड

अशनगर सर्विस रोड

कब तक रहेगा ट्रैफिक प्रतिबंध

ये सभी ट्रैफिक परिवर्तन 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेंगे. प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ये प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे.

पुलिस की अपील

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे जारी किए गए इन निर्देशों का पालन करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रूट का उपयोग करें. साथ ही, सार्वजनिक परिवहन या लोकल ट्रेन सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी गई है.