BMC चुनाव से पहले मुंबई को कई परियोजनाओं की सौगात! मेट्रो-3 का तीसरा चरण अगस्त अंत में हो सकता है लॉन्च

Devendra Fadnavis

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इनमें फ्लाईओवर, ब्रिज, मोटरमेन ट्रेनिंग सेंटर और पुनर्विकसित आवास शामिल हैं। हालांकि, मेट्रो-3 का तीसरा चरण, जो वर्ली और कफे परेड के बीच चलेगा, अभी तक लॉन्च नहीं हो सका है। अधिकारियों का कहना है कि इसे अगस्त के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।

मूल रूप से इसे 15 अगस्त को लॉन्च करने का लक्ष्य था, लेकिन मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (MMRC) के एक अधिकारी ने बताया कि कालबादेवी स्टेशन के पास काम धीमा चल रहा है। यह क्षेत्र घना और जाम से भरा हुआ है, जिससे काम में देरी हो रही है। अधिकारी ने बताया, "हम अब अगस्त के अंत तक उद्घाटन का लक्ष्य बना रहे हैं।"

मुख्यमंत्री फडणवीस मंगलवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवेलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) द्वारा आयोजित तीन कार्यक्रमों में शामिल हुए। इनमें 2.75 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर भी शामिल था, जो मुंबई विश्वविद्यालय को विले पार्ले से जोड़ेगा। इसके अलावा कालानगर और धारावी के बीच एक नया ब्रिज भी तैयार किया गया है, जो पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी को सुधारने में मदद करेगा।