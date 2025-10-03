मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर तक होगी 10% पानी की कटौती, जानें किन इलाकों पर पड़ेगा असर

(Photo Credits Pixabay)

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) के लोगों को अगले हफ्ते पानी की समस्या झेलनी पड़ सकती है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने घोषणा की है कि 7 से 9 अक्टूबर तक शहर में 10% पानी की कटौती होगी. यह कदम पिसे और पांजुरपुर जल शोधन केंद्रों में इलेक्ट्रिकल मीटर अपग्रेडेशन के कारण उठाया जा रहा है. बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन तीन दिनों के लिए पर्याप्त पानी पहले से स्टोर करें और पानी का इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से करें.

पानी की यह कटौती मुंबई के कई महत्वपूर्ण वार्डों और उपनगरों को प्रभावित करेगी.

शहर डिविजन:

A वार्ड (कफ परेड, नरीमन पॉइंट, फोर्ट)

B वार्ड (मोहम्मद अली रोड, डोंगरी)

E वार्ड (भायखला)

F-साउथ वार्ड (परळ)

F-नॉर्थ वार्ड (माटुंगा)

ईस्टर्न सबर्ब्स:

कुर्ला, विक्रोली, घाटकोपर, भांडुप, नाहुर, कांजुरमार्ग और मुलुंड (ईस्ट और वेस्ट).

क्यों जरूरी है यह काम?

पिसे और पांजुरपुर जल शोधन केंद्र मुंबई को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े प्लांट हैं. इनके सुचारु संचालन के लिए इलेक्ट्रिकल मीटर का अपग्रेडेशन बेहद जरूरी है. इस कार्य से भविष्य में पानी सप्लाई सिस्टम और अधिक सुरक्षित और बेहतर हो जाएगा.