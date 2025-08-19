Work From Home in Mumbai: मुंबई की बारिश बनी आफत, पुलिस ने की प्राइवेट कंपनियों से 'वर्क फ्रॉम होम' की अपील

(Photo Credits ANI)

Mumbai Rain Update: मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. सड़कों पर भारी जलभराव और यातायात की गंभीर समस्याओं को देखते हुए, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने निजी कंपनियों से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है. उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया है कि वे अपने कर्मचारियों को जितना संभव हो सके 'वर्क फ्रॉम होम' (Work From Home) यानी घर से काम करने की सुविधा दें, ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सड़कों पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचा जा सके.

ऑफिस जाना हुआ मुश्किल, वर्क फ्रॉम होम बना समाधान

भारी बारिश का सबसे बड़ा असर शहर के यातायात पर पड़ा है, जिसने ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए भारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और अंधेरी सबवे जैसे कई निचले इलाकों में पानी भरने से इसे 6 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए बंद करना पड़ा. इस वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों का ऑफिस पहुँचना लगभग नामुमकिन हो गया.

Good Morning Mumbai. Hope you are adhering to the safety guidelines in wake of the heavy showers expected today. Please take care, step out only if necessary, prevent going near the shore during high tide and don’t forget, you will find us around the corner for help, in case of… — Commissioner of Police, Greater Mumbai (@CPMumbaiPolice) August 19, 2025

ऐसी स्थिति में 'वर्क फ्रॉम होम' का विकल्प सबसे व्यावहारिक समाधान के रूप में सामने आया है. पुलिस और प्रशासन का मानना है कि अगर कंपनियां कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देती हैं, तो इससे न केवल लोग सुरक्षित रहेंगे, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा.

चौतरफा असर, घर पर रहना ही सुरक्षित

बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है.

स्कूल-कॉलेज बंद: महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए मुंबई, ठाणे, और पालघर सहित कई जिलों में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है.

महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए मुंबई, ठाणे, और पालघर सहित कई जिलों में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. उड़ानें प्रभावित: एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर जलभराव के कारण उड़ानों पर भी असर पड़ा है. इंडिगो एयरलाइंस ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को उड़ानों में देरी की सूचना दी है और उन्हें घर से जल्दी निकलने की सलाह दी है.

मौसम विभाग का रेड अलर्ट और हाई-टाइड का खतरा

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. सोमवार को केवल 6-8 घंटों में 177 मिमी तक बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा, आज सुबह 3.74 मीटर ऊंची लहरें (हाई-टाइड) आने की भी चेतावनी है, जिससे जलभराव की समस्या और बढ़ सकती है.

कुल मिलाकर, मुंबई में भारी बारिश, जलभराव, और ट्रैफिक की गंभीर समस्याओं के बीच अधिकारियों की सलाह स्पष्ट है. 'वर्क फ्रॉम होम' इस समय न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह शहर की व्यवस्था को बनाए रखने और कंपनियों के काम को सुचारू रूप से जारी रखने का सबसे व्यावहारिक तरीका भी है.