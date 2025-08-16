Mumbai Heavy Rain Alert: मुंबई में भारी बारिश, पुलिस ने जारी की चेतावनी- बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें
(Photo : X)

Mumbai Weather Update: मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि शहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने इसके लिए 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है.

शहर में क्या हैं हालात?

भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है. सड़कों पर जल-जमाव होने से ट्रैफिक की समस्या हो सकती है. इसके अलावा, तेज़ बारिश के कारण साफ़-साफ़ देखना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है.

पुलिस की सलाह

ऐसे हालात को देखते हुए, मुंबई पुलिस ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम न हो तो वे अपने घरों से बाहर न निकलें. अगर किसी वजह से बाहर निकलना भी पड़ रहा है, तो पूरी सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें.

मदद के लिए पुलिस तैयार

पुलिस विभाग को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए तैयार है.

अगर आप किसी मुश्किल में फँस जाते हैं या आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो तुरंत 100, 112, या 103 पर कॉल करें.