Mumbai Heavy Rain Alert: मुंबई में भारी बारिश, पुलिस ने जारी की चेतावनी- बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें

(Photo : X)

Mumbai Weather Update: मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि शहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने इसके लिए 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है.

शहर में क्या हैं हालात?

भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है. सड़कों पर जल-जमाव होने से ट्रैफिक की समस्या हो सकती है. इसके अलावा, तेज़ बारिश के कारण साफ़-साफ़ देखना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है.

पुलिस की सलाह

ऐसे हालात को देखते हुए, मुंबई पुलिस ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम न हो तो वे अपने घरों से बाहर न निकलें. अगर किसी वजह से बाहर निकलना भी पड़ रहा है, तो पूरी सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें.

Mumbai is experiencing heavy rainfall with an Orange Alert in effect. Water-logging and reduced visibility have been reported in several areas. Mumbaikars are advised to avoid non-essential travel and to exercise caution while venturing out. Police have been instructed to be on… — मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 15, 2025

मदद के लिए पुलिस तैयार

पुलिस विभाग को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए तैयार है.

अगर आप किसी मुश्किल में फँस जाते हैं या आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो तुरंत 100, 112, या 103 पर कॉल करें.