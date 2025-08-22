मुंबई में पकड़ा गया 60 करोड़ की ठगी कर चुका साइबर फ्रॉड गैंग, सैकड़ों बैंक अकाउंट और सिम कार्ड से चल रहा था फर्जीवाड़ा

Representational Image | Pixabay

मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गैंग ने देशभर के लोगों को ठगकर करीब 60.82 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम ऐंठ ली थी. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक विवाहित दंपत्ति भी शामिल है. मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) ने 12 अगस्त को कांदिवली (Kandivali) स्थित एक ऑफिस पर छापा मारा. इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वहां से सैकड़ों सिम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद किए.

डीसीपी (इन्वेस्टिगेशन) राज तिलक रोशन (Raj Tikak Roshan) के अनुसार, इस गैंग ने अब तक करीब 943 बैंक अकाउंट खरीदे, जिनमें से 180 खातों का इस्तेमाल सीधे ठगी के लिए किया गया. आरोपी 7 हजार से 8 हजार रुपये में सिम कार्ड और बैंक खाते खरीदते थे. इन्हीं खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी, स्टॉक ट्रेडिंग और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए किया जाता था.

देशभर में लोगों से लूटी गई करोड़ों की रकम

जांच में सामने आया है कि इस गैंग ने मुंबई से ही 1.67 करोड़ रुपये की ठगी की. महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से 10.57 करोड़ रुपये ठगे और पूरे देश में मिलाकर ठगी की कुल रकम 60.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.

कब से चल रहा था फर्जीवाड़ा?

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह पिछले साल से ही सक्रिय था और देशभर में कई लोगों को नौकरी, निवेश और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठग रहा था.

पुलिस की कार्रवाई

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. अधिकारियों का कहना है कि इस गैंग से जुड़े और भी लोग सामने आ सकते हैं. पुलिस साइबर अपराध से जुड़े मामलों में और सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है.