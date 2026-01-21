Mumbai Metro Line 9: मुंबईकर के लिए खुशखबर, मेट्रो लाइन-9 जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में शुरू होने की संभावना
(Photo Credits @MumbaiMetro3)

Mumbai Metro Line 9: मुंबई मेट्रो की लाइन-9 को मंगलवार को मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CMRS) से अंतिम सुरक्षा मंजूरी मिल गई है. यह लाइन दहिसर ईस्ट को मीरा रोड से जोड़ेगी. पहले चरण में लाइन-7 का विस्तार दहिसर ईस्ट से आगे किया गया है, जिसमें 4.5 किलोमीटर के दायरे में चार स्टेशन शामिल हैं और यह काशीगांव (मीरा रोड) तक जाती है. इस चरण में दहिसर, पांडुरंग वाड़ी, मिरागांव और काशीगांव स्टेशन शामिल हैं. इनके शुरू होने से दहिसर चेकनाका क्षेत्र और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है. Mumbai Metro Line 6 Update: मुंबई मेट्रो लाइन-6 को लेकर बड़ा अपडेट; कंजुरमार्ग डिपो के बिना शुरू होगी सेवा, MMRDA ने तैयार किया ये प्लान

उद्घाटन की तारीख पर जल्द फैसला

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के एक सूत्र ने बताया, “प्रस्तावित लाइन पर स्टाफ की तैनाती की जा रही है और प्रशिक्षण जारी है.” हालांकि, आधिकारिक उद्घाटन तिथि की पुष्टि अभी नहीं हुई है. लाइन को गणतंत्र दिवस, जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) 24 जनवरी तक दावोस में हैं, जबकि राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार उद्घाटन फरवरी की शुरुआत तक टल सकता है.

यात्रियों को बड़ा फायदा

लाइन-9 के चालू होने के बाद मीरा-भायंदर से आने-जाने वाले यात्रियों को अंधेरी ईस्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, और दहिसर ईस्ट पर लाइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा, यात्री लाइन-2A के जरिए अंधेरी वेस्ट की ओर भी इंटरचेंज कर सकेंगे.

आगे का विस्तार और लाइन-2B

पूरी लाइन-9 में कुल आठ स्टेशन होंगे, जो आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, भायंदर तक जाएगी. इस अंतिम हिस्से के निर्माण पर अगले छह महीनों में विशेष ध्यान दिया जाएगा.

इसी के साथ लाइन-2B के पहले चरण—मांडले (पूर्वी उपनगर) से डायमंड गार्डन, चेंबूर—को भी CMRS की मंजूरी मिल गई है. पांच स्टेशनों वाली यह लाइन मानखुर्द रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होगी. महीनों से तैयार होने के बावजूद यह अभी शुरू नहीं हुई है. इसके उद्घाटन से मांडले डिपो भी सक्रिय होगा, जो कई मेट्रो लाइनों के लिए अहम सुविधा है. संभावना है कि लाइन-9 और लाइन-2B का उद्घाटन एक साथ किया जाए.