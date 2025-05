Mumbai Metro Line 3 Update: मुंबई को मिलेगी नई रफ्तार, मेट्रो-3 फेज जल्द होने जा रहा है शुरू

Mumbai Metro Line 3 Update: मुंबईकरों के लिए खुशखबरी है. मेट्रो-3 कॉरिडोर का दूसरा चरण, जो बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) से अचार्य अत्रे चौक, वर्ली तक फैला है, जल्द ही शुरू हो सकता है. कुल 9.6 किलोमीटर के इस अंडरग्राउंड रूट की सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी है. इस सेक्शन के चालू होते ही एरे (Aarey) से वर्ली (Acharya Atre Chowk) तक की मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे 20 किलोमीटर का सफर तेज, सुविधाजनक और ट्रैफिक-फ्री हो जाएगा. मेट्रो-3 की कुल लंबाई 33.5 किमी है और इसका पूरा संचालन जुलाई 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है.

मेट्रो-3 के इस सेक्शन में आने वाले छह स्टेशनों की निरीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पिछले चार महीनों से ट्रायल रन जारी है, और अप्रैल के पहले हफ्ते से पूरी सुरक्षा जांच की जा रही है. अब जैसे ही CMRS से सर्टिफिकेट मिलेगा, मेट्रो यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी. यह लाइन ऑडियो अनाउंसमेंट, डिजिटल स्टेशन संकेतक और स्मार्ट ट्रेन मूवमेंट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी.

Metro to Acharya Atre Chowk, Worli. Announcements, station indicators and train movement on Mumbai Metro Aqua Line 3 set for advanced route, awaiting date of formal flag off. pic.twitter.com/1mQMYrvXWo

— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) April 30, 2025