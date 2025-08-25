Mumbai Local Train: मुंबई की विरार AC लोकल ट्रेन में कपल इश्क लड़ाते कैमरे में कैद, यात्री ने X पर शेयर की तस्वीर; वायरल हुआ पीक

Mumbai Local Train  Couple Making Love: मुंबई की लाइफ लाइन कहीं जानें वाली  लोकल ट्रेन एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार गलत कारणों के चतले चर्चा में हैं. दिल्ली मेट्रो में वायरल हुए अश्लील वीडियो के बाद अब मुंबई की विरार AC लोकल ट्रेन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर को एक यात्री ने X प्लेटफॉर्म पर साझा किया, जिसमें एक पुरुष महिला की गोदी में सिर रखकर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है.

यात्री ने शेयर की तस्वीर

X यूजर सुदर्शन (@sud9371219036) ने यह तस्वीर शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि यह घटना सोमवार को शाम 7 बजे अंधेरी से विरार जाने वाली AC लोकल ट्रेन में हुई, उनके अनुसार, यह जोड़ा कोच नंबर 8002B2 में था, और ट्रेन को शाम 7:15 बजे बोरीवली स्टेशन पहुंचना था. तस्वीर में पुरुष आराम से महिला की गोदी में सिर रखकर लेटा हुआ है और दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं. यह भी पढ़े: Dance in Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में मनीषा डांसर ने एक बार फिर किया अश्लील डांस, पार्क में नाचने के कारण हो चुकी है पब्लिक में धुनाई

मुंबई की लोकल ट्रेन में कपल इश्क लड़ाते कैमरे में कैद

पोस्ट में रेलवे के आधिकारिक को टैग

सुदर्शन ने पिक्चर शेयर करने के साथ ही उन्होंने इस पोस्ट में रेलवे के आधिकारिक हैंडल्स जैसे @RailwaySeva, @RailMinIndia, @Central_Railway, और @WesternRly को टैग किया, ताकि रेलवे प्रशासन का ध्यान इस ओर जाए.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ यूजर्स ने इसे सार्वजनिक स्थान पर गलत व्यवहार बताते हुए आलोचना की, जबकि अन्य ने इसे निजी पल मानते हुए ज्यादा तवज्जो न देने की बात की। कुछ ने इसे दिल्ली मेट्रो की घटनाओं से जोड़कर देखा, जहां हाल के दिनों में नाच-गाने और अन्य असामान्य गतिविधियों के वीडियो वायरल हुए थे।

रेलवे प्रशासन की प्रतिक्रिया

सुदर्शन द्वारा रेलवे अधिकारियों को टैग किए जाने के बावजूद, इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. जिसका यूजर्स को इंतजार है.