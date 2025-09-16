Mumbai lake Water Stock Update: मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलों में 98.82% पानी जमा, जल संकट खत्म

(Photo Credits WC)

Mumbai lake Water Stock Update: महाराष्ट्र में मानसून जाने को है, लेकिन जाते-जाते यह अब भी काफी सक्रिय बना हुआ है. इसका असर मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलों पर साफ़ देखा जा रहा है. ये सभी प्रमुख झीलें लगभग लबालब भर चुकी हैं.अब सिर्फ कुछ प्रतिशत पानी भरना बाकी है और अनुमान है कि अगले एक से दो दिनों में सभी झीलें ओवरफ्लो हो सकती हैं.

झीलों में जमा पानी को लेकर BMC का अपडेट

BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) ने 16 सितंबर को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए सुबह 6 बजे तक की रिपोर्ट साझा की. बीएमसी के अनुसार, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलों में 98.82% पानी जमा हो चुका है. यह भी पढ़े: Mumbai Lake Water Level Update: मुंबई में पानी का टेशन ख़त्म! भारी बारिश ने सातों जलाशयों में 97.23 फीसदी पानी जमा

झीलों के स्थित

कुल क्षमता: 14,47,363 मिलियन लीटर (ML)

वर्तमान स्टॉक: 14,30,345 मिलियन लीटर (ML)

पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो:

2023 में: 14,28,697 मिलियन लीटर

2022 में: 14,03,649 मिलियन लीटर

इस साल 16 सितंबर तक झीलों में पिछले दो वर्षों की तुलना में ज्यादा पानी जमा हुआ है

जल संकट से राहत

झीलों में पानी भरने से मुंबई में आगामी गर्मियों में जल संकट की संभावना अब लगभग समाप्त हो गई है. बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, झीलों में इतना पर्याप्त पानी है कि आने वाले महीनों में बिना किसी पानी कटौती के शहर को सप्लाई जारी रखी जा सकेगी.

मुंबई को इन झीलों से होती है जल सप्लाई

मुंबई को जल आपूर्ति मुख्य रूप से इन सात झीलों से होती है:

अपर वैतरणा मोदक सागर तानसा मध्य वैतरणा भातसा विहार तुलसी

बीएमसी की अपील

इनमें से अधिकांश झीलें लगभग पूरी तरह भर चुकी हैं, कुछ प्रतिशत पानी भरने की प्रक्रिया बाकी है। हालांकि, बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें.