मुंबई में घर खरीदना सपना ही रह जाएगा? दुबई जितनी हो गई कीमतें, अब 109 साल की बचत से मिलेगा एक फ्लैट

मुंबई: सपनों का शहर कहलाने वाली मुंबई में अब घर खरीदना औसत भारतीय परिवार के लिए लगभग असंभव होता जा रहा है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, यहां एक आम फ्लैट खरीदने के लिए भारत के टॉप 5 फीसदी कमाने वाले लोगों को भी 109 साल तक पैसे बचाने पड़ सकते हैं, वो भी तब जब वो अपनी आय का 30 फीसदी हर साल बचाएं. नेशनल हाउसिंग बोर्ड (NHB) की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में जमीन और घर की कीमतें अब दुबई से होड़ लेने लगी हैं. मुंबई में औसतन घर की कीमत 26,975 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है. दुबई में रेट (2024) 27,884 रुपये प्रति वर्ग फुट है.

मुंबई लोकल में हर दिन 10 मौतें! बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, कहा सुरक्षा जरूरी.

महाराष्ट्र में शहरी इलाकों के शीर्ष 5 फीसदी परिवारों की मासिक आय लगभग 22,352 रुपये है. इसका मतलब सालाना लगभग 10.7 लाख. अगर ये परिवार हर साल अपनी आय का 30.2 फीसदी (लगभग 3.2 लाख) बचाएं, तो भी एक 1,184 वर्ग फुट का घर खरीदने के लिए 3.5 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. तो, गणित के मुताबिक एक घर यानी 109 साल की लगातार बचत.

You Need 109 Years of Savings for owning a house in Mumbai. pic.twitter.com/1S77yKJuvv

— Aseem Manchanda (@aseemmanchanda) June 24, 2025