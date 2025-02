Fire In Kalbadevi: मुंबई के कालबादेवी के लोहार चॉल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; देखें VIDEO

Fire In Kalbadevi: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गर्मी बढ़ने के बीच आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी है. पिछले हफ्ते मुंबई के तीन इलाक मे आग लगने की घटना के बाद आज मुंबई के कालबादेवी इलाके में स्थित अजमेरा हाउस के लोहार चॉल में लग गई हैं. जानकारी के अनुसार, आग एक एयर-कंडीशनिंग यूनिट से शुरू हुई और धीरे-धीरे फैलने के बाद बिल्डिंग में फ़ैल गई.

वहीं आ लगने की सूचना दमकल विभाग की टीम को मिलने के बाद मौके पर पहुंची और और कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटे बाहर बिल्डिंग से बाहर निकल रही हैं.

Fire erupts at Ajmera House in Lohar Chawl, Kalbadevi, Mumbai, due to flames from an air conditioning unit near L.T. Road Police Station.

Pic: Santosh Nimbalkar#Fire #Mumbai #SouthBombay pic.twitter.com/C7ZsbS62hQ

— Mid Day (@mid_day) February 24, 2025