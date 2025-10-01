Mumbai News: मुंबई के मालाड में बिना परमिशन पुलिस वाहन और वर्दी का इस्तेमाल कर क्रू मेंबर रहे थे शूटिंग; 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Mumbai News: मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन (Bangur Nagar Police Station) ने मालाड (पश्चिम) इलाके में एक फिल्म क्रू को बिना अनुमति पुलिस की वर्दी और वाहन का इस्तेमाल करते हुए शूटिंग (Shooting) करने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार यह घटना 29 सितंबर की सुबह की है. बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी देवेंद्र थोरात और उनके सहयोगी प्रशांत बोरकुट अपनी नाइट ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक सफेद बोलेरो गाड़ी देखी, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो और "सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय" लिखा हुआ था.

पुलिस को शक होने पर की पूछताछ

जब दोनों अधिकारी गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर बोलेरो की बोनट पर खड़ा था, और एक कैमरामैन इनोवा से उसकी शूटिंग कर रहा था. यह देखकर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की. यह भी पढ़े: John Abraham निभाएंगे पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर Rakesh Maria का किरदार, रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे यह बायोपिक

5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

पूछताछ में एक महिला ने खुद को अंजली अनुज छाबड़ा बताया और बताया कि वह 'Rose Audio Visuals' नामक प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करती हैं, जिसके मालिक रितेश कौल हैं. उन्होंने यह भी माना कि शूटिंग के लिए किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी. इसके बाद पुलिस ने अंजली छाबड़ा, रितेश कौल, ऋषि सक्सेना, रमेश और मुनव्वर सरवर शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया.

पुलिस की प्रतिक्रिया

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति शूटिंग करना, और उसमें पुलिस की वर्दी या वाहन का उपयोग करना एक गंभीर अपराध है. बांगुर नगर पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो का उद्देश्य क्या था और कहीं इसका इस्तेमाल किसी विशेष एजेंडे के तहत तो नहीं किया जा रहा था.