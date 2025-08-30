Mumbai: मुंबई के गोरेगांव में पति के अफेयर से तंग आकर 28 साल की महिला ने की आत्महत्या, SRPF में कॉन्स्टेबल पति गिरफ्तार

मुंबई, 29 अगस्त : मुंबई के गोरेगांव इलाके में 28 साल की सारीका अमोल राउत ने पति के उत्पीड़न से तंग आकर अपने घर में आत्महत्या कर ली. यह घटना गोरेगांव के एसआरपीएफ कैंप में हुई, जहां सारीका अपने परिवार के साथ रहती थी. पुलिस ने इस मामले में सारीका के पति, अमोल राउत (34), जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स (एसआरपीएफ) में कॉन्स्टेबल हैं, उसे नासिक से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, सारीका लंबे समय से अपने पति अमोल के व्यवहार से परेशान थी. अमोल का कथित तौर पर किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर था, जिसके चलते सारीका मानसिक तनाव और अवसाद में चली गई थी.

बताया जा रहा है कि अमोल द्वारा लगातार उत्पीड़न और भावनात्मक दबाव के कारण सारीका ने यह कठोर कदम उठाया. सारीका अपने घर में फांसी पर लटकी मिली, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. सारीका के भाई ने इस मामले में वनराय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने अमोल पर अपनी बहन को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया. शिकायत के आधार पर वनराय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और अमोल राउत को नासिक से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अमोल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया है. यह भी पढ़ें : शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं तो क्या तलाक नहीं मिलेगा? जानें इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

सारीका के पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि वह एक शांत और सौम्य स्वभाव की महिला थी, जो अपने परिवार के लिए समर्पित थी. पति-पत्नी के बीच चल रहे तनाव की बातें पहले भी सामने आ चुकी थीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना गंभीर रूप ले लेगा. मुंबई पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अमोल का दूसरी महिला के साथ संबंध था और इसने सारीका को कितना प्रभावित किया. साथ ही, पुलिस सारीका के परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है ताकि इस दुखद घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके.