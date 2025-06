Mumbai: नायगांव में भारी बारिश के बीच बिजली का ट्रांसफार्मर सड़क पर गिरा, देखें वीडियो

नायगांव, 20 जून: मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर नायगांव के विजय पार्क इलाके में गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण बिजली का एक ट्रांसफॉर्मर गिर गया. घटना के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जब सड़क खाली थी, तब ट्रांसफॉर्मर जमीन पर गिर गया, जिससे कोई हताहत होने से बच गया. पत्रकार दिवाकर शर्मा द्वारा एक्स पर शेयर किए गए फुटेज में सड़क पर ट्रांसफॉर्मर के गिरने के सटीक क्षण दिखाए गए हैं. हालांकि, इस घटना के कारण स्थानीय बिजली गुल हो गई, जिससे निवासियों में आक्रोश फैल गया, जिन्होंने एमएसईडीसीएल पर लापरवाही और निवारक रखरखाव की कमी का आरोप लगाया. यह भी पढ़ें: Tractor Driver Stuck in River: उफनती नदी से ट्रैक्टर निकालना चालक को पड़ा भारी, जान पर बन आई आफत, छत्तीसगढ़ का वीडियो आया सामने; VIDEO

मुंबई की जल आपूर्ति की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है, शहर की झीलों में अब उनकी कुल भंडारण क्षमता का 25.18 प्रतिशत पानी है, जो पूरे क्षेत्र में लगातार मानसून की बारिश की वजह से है. हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग (भांडुप कॉम्प्लेक्स) द्वारा शुक्रवार, 20 जून, 2025 को सुबह 6:00 बजे जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सभी सात प्रमुख झीलों में सामूहिक स्टॉक अब कुल आवश्यक 14.47 लाख मिलियन लीटर में से 3,64,233 मिलियन लीटर है.

Transformer collapses in #Naigaon after heavy rain and strong winds. #Monsoon #Rain

🚰 मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा आज सकाळी ६ वाजेपर्यंतचा अहवाल

---

🚰 Report of water stock in the seven lakes, supplying water to Mumbai, till 6am today.#MumbaiRains #MyBMCUpdates pic.twitter.com/OhfegN28qY

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 20, 2025