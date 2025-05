Mukesh Ambani Meets Donald Trump: कतर में मिले मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप, 30 मिनट देरी से पहुंचे एलन मस्क

डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में कतर ने भव्य डिनर का आयोजन किया, जिसमें कई बड़े उद्योगपतियों और खास मेहमानों को बुलाया गया था. इसी कार्यक्रम में भारत के दिग्गज उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए.

डिनर का आयोजन कतर के लुसैल पैलेस में हुआ, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी मेहमानों से मिल रहे थे. मुकेश अंबानी ने ट्रंप और अमीर दोनों से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कुछ मिनटों तक बातचीत भी की. इसके बाद वे अंदर गए, जहां उन्हें अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी स्टीव लुटनिक से हंसते हुए बात करते देखा गया.

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी इस स्टेट डिनर में पहुंचे, लेकिन वे करीब 30 मिनट देरी से पहुंचे. Washington Post की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने “चैट एंड कट” यानी बातचीत के बहाने लाइन काटने की तरकीब भी अपनाई और सीधे आगे बढ़कर ट्रंप से मिलने पहुंचे. मस्क के करीबी दोस्त एंटोनियो ग्रेशियस, न्यूजमैक्स के फाउंडर क्रिस रुड्डी और ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन श्वार्ज़मैन जैसे हाई-प्रोफाइल लोग भी इस डिनर में मौजूद थे.

Trump meets with Mukesh Ambani in Qatar after Saudi visit.@Amockx2022 @mohitlaws @RoshanKrRaii @mr_mayank pic.twitter.com/6RnmsjlW3L

— Nemo D'Souza (@philipbudeikin) May 14, 2025