E-Shivai Bus Service: MSRTC का ऐलान, पुणे के स्वारगेट और महाबलेश्वर के बीच AC ई-शिवाई बस सेवा शुरू, यात्रियों को होगी बड़ी सहूलियत
(Photo Credits Twitter)

E-Shivai Bus Service: महाराष्ट्र राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) पूरे प्रदेश में यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवा देने के प्रयास में है. इसी प्रयास के तहत MSRTC ने स्वारगेट, पुणे और लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर के बीच अपनी ई-शिवाई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है. यह सेवा यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यात्रा प्रदान करेगी. ताकि वे आरामदायक यात्रा कर सकें.

बस सेवाएं और समय-सारणी

MSRTC के स्वारगेट डिपो, पुणे डिवीजन के अनुसार, स्वारगेट से महाबलेश्वर के लिए ई-शिवाई बसें सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे, दोपहर 3:00 बजे और 4:00 बजे चलेंगी. वहीं, महाबलेश्वर से स्वारगेट के लिए बसें सुबह 9:00 बजे, 10:00 बजे और शाम 6:30 बजे तथा 7:30 बजे उपलब्ध होंगी. MSRTC की तरफ से बताया गया कि बसें पंचगनी, वाई और खंडाला मार्ग से यात्रा करेंगी. यह भी पढ़े: MSRTC Bus: स्कूलों की पिकनिक के लिए अब केवल एसटी बस, प्राइवेट बसों का इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई, जानें क्या है सरकार का नया नियम

यात्रियों के लिए MSRTC की अपील

MSRTC ने यात्रियों से अपील की है कि वे एडवांस टिकट बुकिंग का लाभ उठाएं ताकि यात्रा सहज और बिना किसी परेशानी के हो. टिकट घर बैठे MSRTC बस रिज़र्वेशन ऐप या कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट npublic.msrtcors.com के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं. इसके अलावा, यात्रियों के लिए QR कोड स्कैन कर आधिकारिक MSRTC ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है.

सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा

MSRTC ने बताया कि ई-शिवाई बस सेवा का उद्देश्य न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है, बल्कि महाराष्ट्र में सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा देना है.