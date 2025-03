Shivpuri Boat Capsize: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हादसा, 15 लोगों को लेकर जा रही बोट बांध में पलटी, सात डूबे, 9 को बचाया गया; VIDEO

Shivpuri Boat Capsize: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में मंगलवार को एक नाव पलट गई. नाव में सवार तीन महिलाएं और चार बच्चे डूब गए और 8 अन्‍य लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल ल‍िया गया. मिली जानकारी के अनुसार, होली मनाने के लिए टापू पर महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों को ले जा रही नाव खनियाधाना के रजवान गांव के पास माताटीला बांध में पलट गई. नाव में सवार सात लोग डूब गए, जिनमें तीन महिलाएं और चार बच्चे शामिल हैं, जबकि आठ अन्य तैरकर सुरक्षित निकल आए. एसडीएम पिछोर शिवदयाल धाकड़ ने इसकी पुष्टि की है. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच गई है. गोताखोरों की मदद ली जा रही है. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है

डूबने वालों की तलाश की जा रही है. एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है. डूबने वालों की पहचान शारदा (55) कुमकुम (15 साल) लीला (40) चाइना (14) कान्हा (7) राम देवी (35) शिवा(8) के तौर पर हुई है. शिवपुरी एसपी ने बताया है कि राहत-बचाव कार्य तेज कर दिया गया है. लापता लोगों की खोज तेज कर दी गई है. यह भी पढ़े: J&K Boat Capsize: श्रीनगर में दर्दनाक हादसा, झेलम नदी में नाव पलटने से 6 की मौत, 3 लापता

#WATCH | Madhya Pradesh | Search and rescue operations resume where a boat carrying devotees capsized at Mata Tila Dam near Khaniyadhana police station in Shivpuri yesterday late in the evening

Seven people are missing, including three women. Eight people have come out safely,… pic.twitter.com/ZKuZm3Y58k

