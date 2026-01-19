Mohamed Bin Zayed Al Nahyan India Visit: UEA के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद आज भारत दौरे पर, पश्चिम एशिया में उथल-पुथल के बीच PM मोदी से करेंगे मुलाकात

(Photo Credits IANS)

Mohamed Bin Zayed Al Nahyan India Visit: विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूएई के राष्ट्रपति सोमवार, 19 जनवरी को शाम चार बजकर 20 मिनट पर दिल्ली पहुंचेंगे. चार बजकर 45 मिनट पर वह पीएम मोदी के साथ मीटिंग करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ बातचीत के बाद वह छह बजकर पांच मिनट पर यहां से रवाना हो जाएंगे. पीएम मोदी के निमंत्रण पर यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं.

शेख मोहम्मद नाहयान का कुछ घंटों का ये दौरा दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है. उनका ये भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मचा हुआ है. एक तरफ वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की चीन और रूस के साथ तनी हुई है, तो वहीं ईरान में हालात बेहद खराब चल रहे हैं. इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब के बीच भी तनाव है. इन सबके बीच भारत और यूएई के नेताओं की मुलाकात पर सबकी नजर होगी. यह भी पढ़े: Zelensky India Visit: जल्द भारत आ सकते हैं जेलेंस्की! रूस-यूक्रेन संकट का निकलेगा हल, सफल होगी भारत की कूटनीति

शेख मोहम्मद नाहयान बतौर राष्ट्रपति तीसरी बार भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं बीते 10 सालों में उनकी यह पांचवीं भारत यात्रा है। बता दें, मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच व्यापार वित्त वर्ष 24-25 में 100.06 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो कि 19.6 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसी के साथ यह उपलब्धि भारत के लिए यूएई को उसके खास व्यापार साझेदारों में से एक बनाती है.

बता दें, बीते कुछ वर्षों में भारत और यूएई के बीच का संबंध और भी प्रगाढ़ हुआ है. दोनों देशों ने अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है. पीएम मोदी को यूएई ने 2019 में यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जा चुका है.