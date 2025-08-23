Modi Express: त्योहार की भीड़ में राहत, गणेशोत्सव के लिए यात्रियों की पहली पसंद बनी मोदी एक्सप्रेस

Modi Express | X IANS

मुंबई: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) दौरान मुंबई से कोंकण लौटने वाले हजारों लोगों के लिए रेलवे ने इस बार भी खास इंतजाम किए हैं. इसी कड़ी में “मोदी एक्सप्रेस” नाम की विशेष ट्रेन ने यात्रियों के लिए राहत का रास्ता खोल दिया है. शनिवार से शुरू हुई इस सेवा (Modi Express) ने कुछ ही दिनों में लोगों का दिल जीत लिया. त्योहार के मौसम में जब टिकट मिलना सबसे मुश्किल हो जाता है, तब यह ट्रेन यात्रियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है.

पहली यात्रा पर सवार हुए यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए. एक यात्री ने कहा, “त्योहार में टिकट मिलना नामुमकिन सा हो जाता है. मोदी एक्सप्रेस ने हमारी समस्या हल कर दी. सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है.” वहीं, दूसरे यात्री ने बताया, “हमें सिर्फ दो दिन में टिकट मिल गया और ट्रेन में खाने-पीने से लेकर बैठने की व्यवस्था अच्छी है.”

मोदी एक्सप्रेस से घर पर मनाएंगे गणेश चतुर्थी

13 अगस्त को महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितीश राणे ने सोशल मीडिया पर इस ट्रेन की घोषणा की थी. खास बात यह है कि यह लगातार 13वां साल है जब गणेश महोत्सव (Ganpati Mahotsav) के लिए मोदी एक्सप्रेस यात्रियों को कोंकण तक लेकर जा रही है. राणे ने इसे कोंकणवासियों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक बताया.

मोदी एक्सप्रेस से गणेश महोत्सव का सफर आसान

गणेश चतुर्थी का महत्व

गणेश चतुर्थी इस साल 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक मनाई जाएगी. महाराष्ट्र में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और गोवा में भी इसकी धूम रहती है. विदेशों में बसे भारतीय समुदाय – अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया – भी इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है, जिनसे लोग सुख-समृद्धि और खुशियों की कामना करते हैं.

त्योहार की यात्रा का अहम हिस्सा बनी मोदी एक्सप्रेस

त्योहार के समय घर लौटना हर किसी की प्राथमिकता होती है. भीड़भाड़ और लंबी कतारों के बीच मोदी एक्सप्रेस यात्रियों के लिए राहत बन चुकी है. यह ट्रेन न केवल यात्रा को आसान बनाती है बल्कि परिवारों को समय पर घर पहुंचाकर त्योहार की खुशियों को और खास बना देती है.