Hooghly Shocker: शर्मनाक! मिठाई की दुकान में अधेड़ ने नाबालिग छात्रा को किया Kiss, मुंह में डाली उंगली; छेड़छाड़ की घटना CCTV में कैद

Hooghly Minor Molestation Case: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक मिठाई की दुकान में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिस देखकर लोगों में गुस्सा और आक्रोश है. ndtv.com की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. यह घटना उस समय हुई जब एक स्कूली छात्रा अपनी दादी के साथ उत्तरपाड़ा (Uttarpara Viral Video) की एक मिठाई की दुकान पर गई थी.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसका पेट निकला हुआ है और सिर पर कम बाल हैं. वह लड़की के साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है.

नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़

नाबालिग के गाल पर किस करने की कोशिश

आरोपी पहले लड़की से बात करता है, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसके गाल पर हाथ फेरता है. वीडियो में वह लड़की के गाल पर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की असहज महसूस करती है और पीछे हट जाती है. इसके बाद भी उसकी (School Girl Molestation) हिमाकत खत्म नहीं होती. वह फिर मौका देखकर लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुक जाता है.

किसी को नहीं हुआ घटना का एहसास

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुकान में लोग आते-जाते रहते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का एहसास तक नहीं होता कि कुछ गड़बड़ हैं. यहां तक कि पास खड़ी दादी को भी इस हरकत का एहसास नहीं होता. दादी दुकान के काउंटर पर खड़ी हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है

लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से समाज में डर पैदा होता है और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं. कई लोगों ने दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे (Caught on CCTV) अनिवार्य करने की भी मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

पुलिस (West Bengal Police) ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उसे कड़ी सजा दिलाई जाएगी. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हो, तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे.

समाज के लिए एक चेतावनी

यह घटना एक बार फिर समाज और प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है. माता-पिता और अभिभावकों को भी सलाह दी जा रही है कि वे बच्चों को अकेला न छोड़ें और सार्वजनिक स्थानों पर उन पर नजर रखें. ऐसी घटनाएं न केवल पीड़ित बच्चे के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी हैं.