Thane News: मुंबई से सटे डोंबिवली में 7 वर्षीय छात्रा के साथ यौन शोषण; POCSO एक्ट के तहत जिला परिषद स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार

Thane News: मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली में एक सरकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को एक 7 वर्षीय छात्रा के साथ कथित यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ पीओसीएसओ एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह घटना निलजे गांव स्थित जिला परिषद स्कूल में हुई, जहां आरोपी प्रभारी प्राचार्य के रूप में तैनात है.

आरोपी की पहचान

आरोपी का नाम महेंद्र गोपाल खैरनार (47 वर्ष) है, जो डोंबिवली के निलजे गांव में जिला परिषद स्कूल का प्रभारी प्राचार्य है. पुलिस ने शनिवार (27 सितंबर, 2025) को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़े: Thane News: मुंबई से सटे ठाणे में कुत्ते के भौंकने पर बवाल, नाराज पड़ोसी महिलाओं ने मालिक के घर पर बोला धावा, मारपीट के बाद केस

माता-पिता की शिकायत पर कार्रवाई

पीड़ित छात्रा के माता-पिता ने शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि महेंद्र खैरनार ने स्कूल परिसर में ही छात्रा के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण किया। शिकायत मिलते ही मणपाडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया.

पुलिस का बयान और कार्रवाई

डोंबिवली के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुहास हेमाडे ने कहा, "हमें पीड़ित छात्रा के माता-पिता से शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी को पीओसीएसओ एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे रिमांड पर भेज दिया गया.