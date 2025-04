Militant vs Terrorist: पहलगाम आतंकी हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर मचा बवाल? ‘आतंकी’ और ‘उग्रवादी’ का समझें अंतर

Terrorist vs Militant Difference in Hindi : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट विवादों में घिर गई है. इस अमेरिकी अखबार ने हमलावरों को ‘मिलिटेंट्स’ (उग्रवादी) कहकर संबोधित किया, जिस पर अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति (US House Foreign Affairs Committee) ने कड़ी आपत्ति जताई है. यह हमला पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (The Resistance Front) ने किया था, जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी ग्रुप माना जाता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकियों ने गोली चलाने से पहले पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी थी और अजान भी पढ़वाए थे.

न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना क्यों हो रही है?

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अखबार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कवरेज में हेडिंग में आतंकवादी की जगह उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया है. अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर आरोप लगाया कि उसने ‘मिलिटेंट्स’ शब्द का इस्तेमाल कर के हमले की गंभीरता को कम करके दिखाया है. समिति ने अखबार के उस रिपोर्ट को शेयर किया, जिसका शीर्षक था- कश्मीर में मिलिटेंट्स यानी उग्रवादियों ने कम से कम 24 पर्यटकों को मार गिराया. इस पर समिति ने रिपोर्ट में लिखे गए Militants शब्द को काटकर उसकी जगह Terrorists लिखा. इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस शब्द के इस्तेमाल पर नाराज़गी जताई है, और कहा है कि ऐसे शब्द आतंकवाद की वास्तविकता को छिपाते हैं.

Hey, @nytimes we fixed it for you. This was a TERRORIST ATTACK plain and simple.

Whether it’s India or Israel, when it comes to TERRORISM the NYT is removed from reality. pic.twitter.com/7PefEKMtdq

— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 23, 2025