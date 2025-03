Delhi: ओखला फेज-1 के गोदाम में लगी भीषण आग, 24 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

Fire broke out in a godown in Okhla | ANI

नई दिल्ली: दिल्ली के ओखला फेज-1 स्थित एक गोदाम में गुरुवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत 24 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं.

दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी के मुताबिक, आग की जानकारी दोपहर 2:48 बजे मिली, जब बालाजी धर्म कांटा के पास आग की लपटें उठती देखी गईं. दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और पानी के कई टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, जिससे यह पास की इमारतों तक फैलने से बच गई.

#WATCH | Delhi: A fire broke out in a godown in Okhla Phase-1. 24 fire tenders have been rushed to the spot.

Further details awaited.

Visuals Source: Delhi Fire Service pic.twitter.com/BNyL83uKW1

— ANI (@ANI) March 13, 2025