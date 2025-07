भयानक VIDEO: तमिलनाडु में डीजल ले जा रही मालगाड़ी में लगी भीषण आग, आसमान में धुआं ही धुआं, कई ट्रेनें रद्द

Tiruvallur Train Fire Today: तमिलनाडु से एक बड़ी खबर आ रही है. यहां तिरुवल्लूर के पास डीज़ल से भरी एक मालगाड़ी में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि मीलों दूर से आसमान में सिर्फ काले धुएं का गुबार ही नज़र आ रहा था. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी बड़ी थी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना आज सुबह की है. एक मालगाड़ी डीज़ल लेकर मनाली से तिरुपति जा रही थी. जब यह ट्रेन तिरुवल्लूर के पास से गुज़र रही थी, तो अचानक इसके चार टैंकरों में आग लग गई. आग लगते ही फौरन ट्रेन को रोका गया.

सबसे अच्छी बात यह रही कि रेलवे कर्मचारियों ने समझदारी दिखाते हुए जलते हुए चार टैंकरों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया. इससे आग पूरी ट्रेन में फैलने से बच गई. मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया.

🚨 #Breaking: Massive fire engulfs a diesel freight train near Tiruvallur, Tamil Nadu. Several major trains from MGR Chennai Central have been canceled for today, July 13, as a safety precaution. Passengers are advised to check with @GMSRailway for updates.#TrainFire #TamilNadu… pic.twitter.com/1ipJg4q94M — Shubham Rai (@shubhamrai80) July 13, 2025

ट्रेनों पर पड़ा बड़ा असर, कई गाड़ियां कैंसिल

इस बड़ी आग की वजह से चेन्नई आने-जाने वाले रास्ते पर ट्रेनों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है. सुरक्षा के लिए उस लाइन की बिजली भी काट दी गई है. अगर आप आज चेन्नई से कहीं जाने की सोच रहे थे, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है. रेलवे ने कई बड़ी ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है.

#BREAKING Fire accident involving a goods train near Tiruvallur, where the fire has spread to five wagons. This incident has caused significant disruption, blocking all trains passing through #Tiruvallur. @TheFederal_News @RailMinIndia pic.twitter.com/PGf3gGEgnG — Mahalingam Ponnusamy (@mahajournalist) July 13, 2025

Just in: A wagon of a freight train carrying fuel towards #Chennai caught fire near #Tiruvallur railway station resulting in heavy smoke on Sunday morning. Fire and rescue personnel, maintenance staff of Southern railway involved in dousing the fire, reports Srikanth Ramaswamy pic.twitter.com/eNW3gVZnQe — The Hindu (@the_hindu) July 13, 2025

ये ट्रेनें आज नहीं चलेंगी:

दक्षिण रेलवे ने जानकारी दी है कि निम्नलिखित ट्रेनें 13 जुलाई के लिए पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं:

ट्रेन संख्या 20607: डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12007: डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12675: डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - कोयंबटूर कोवई सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12243: डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - कोयंबटूर शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16057: डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - तिरुपति सप्तगिरि एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 22625: डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - केएसआर बेंगलुरु डबल डेकर एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12639: डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल- केएसआर बेंगलुरु वृंदावन सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16003: डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - नागरसोल एक्सप्रेस

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों का ताजा अपडेट जरूर देख लें.