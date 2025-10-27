पुणे में संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी, महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापेमारी

Representational Image | X

पुणे: महाराष्ट्र एटीएस (Anti-Terrorism Squad) ने सोमवार को एक ऑपरेशन चलाते हुए पुणे के कोंढवा इलाके से 28 वर्षीय आतंकी संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. इस गिरफ्तारी के साथ ही कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई, जिसमें अहम सबूत हाथ लगे हैं. महाराष्ट्र एटीएस ने सोमवार को पुणे के कोंढवा इलाके में छापा मारकर संदिग्ध आतंकी जुबैर हांगरगीकर (Zuber Hangargikar) को हिरासत में लिया.

यह कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ की गई है जिन पर आतंकी गतिविधियों में सहायता करने का संदेह है. गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है. इस गिरफ्तारी के बाद से ही पुणे समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों में सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है. एटीएस लगातार उन सभी संपर्कों और ठिकानों की जांच कर रही है, जिनका नाम इस केस में सामने आया है.

पहले भी हुई थी छानबीन

एटीएस ने 9 अक्टूबर को भी पुणे में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था. इस दौरान एजेंसी को कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई थी. इन बरामद चीजों की जांच के बाद एटीएस को कुछ पुख्ता सबूत मिले, जिनके आधार पर यह बड़ी गिरफ्तारी की गई है.

UAPA के तहत दर्ज हुआ मामला

एटीएस ने इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम (UAPA), 1967 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. इस कानून के तहत आतंकवाद या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर कठोर सज़ा का प्रावधान है.

जांच अभी जारी, और गिरफ्तारियां संभव

एटीएस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला अभी शुरुआती चरण में है और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.