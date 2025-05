Maharashtra Weather: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों के लिए IMD का रेड अलर्ट

मुंबई: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. यह मौसमीय हलचल 22 मई, गुरुवार से अगले पांच दिनों तक जारी रह सकती है. खासतौर पर 23 और 24 मई को मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश के साथ खतरा बढ़ने की संभावना है. IMD की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई, ठाणे और पालघर में 23-24 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी भारी से बहुत भारी बारिश संभव है. रायगढ़ जिले में 23 मई के लिए रेड अलर्ट है, जो बेहद भारी बारिश और गंभीर मौसम का संकेत देता है.

इसके अलावा रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी बहुत तेज बारिश और 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पुणे और नासिक में भी गरज-चमक और भारी वर्षा के आसार हैं.

It’s going to be a very wet weekend for Mumbai based on IMD district forecast. An orange alert has been given for Mumbai, Thane, Palghar for May 23-24 while Raigad is under RED alert for May 23. pic.twitter.com/zlDqtRtKBL

— Richa Pinto (@richapintoi) May 22, 2025