Maharashtra Weather: IMD का अलर्ट, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग सहित कुछ जिलों में 5 नवंबर तक बारिश की संभावना, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बीच एक बार फिर बारिश के आसार बने हुए हैं. पिछले तीन दिनों से मुंबई सहित कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है. फिलहाल, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है.

महाराष्ट्र में बदले मौसम के मिजाज के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को राज्य के कुछ जिलों के लिए 4 और 5 नवंबर को येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, सिंधुदुर्ग जिले में 5 नवंबर, जबकि सांगली और सोलापुर जिलों में 4 और 5 नवंबर को आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना है. इन इलाकों में बिजली गिरने, हल्की से मध्यम बारिश और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Today: महाराष्ट्र में चक्रवात ‘मोंथा’ का असर, IMD ने मुंबई सहित 17 जिलों में बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट

मुंबई में बादल छाये रहेंगे

वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज यानी रविवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. हल्की बारिश की भी उम्मीद जताई गई है. लेकिन भारी बारिश नहीं होगी.

इन जिलों में हो सकती है बारिश

अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर (और उसके घाट इलाकों), सातारा, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड और परभणी जिलों में भी आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन-तूफान की संभावना जताई गई है. हालांकि, इन स्थानों के लिए कोई रंगीन चेतावनी (alert) जारी नहीं की गई है.

IMD के अधिकारी ने क्या कहा

IMD के एक अधिकारी ने बताया, “हम भारी बारिश की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है. स्वतंत्र मौसम विश्लेषक अभिजीत मोडक ने कहा कि महाराष्ट्र का मौसम 3 नवंबर तक एक सक्रिय प्रणाली के प्रभाव में रहेगा.

उन्होंने बताया, “अरब सागर में पिछले दस दिनों से सक्रिय अवदाब (depression) अब दहानू तट के पास लगभग 20°N अक्षांश तक पहुंच गया है और अब यह एक वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया (WML) में बदल गया है. इस प्रणाली ने दक्षिण-पश्चिमी नमीभरी हवाओं को सक्रिय किया है, जिससे कोंकण (मुंबई सहित) से लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र (पुणे और नासिक) तक छिटपुट बारिश का दौर जारी है. यह पैटर्न अगले 48 घंटे तक जारी रह सकता है.

पुणे में बादल छाए रहे

शनिवार को मुंबई सहित पुणे में दिनभर बादल छाए रहे और बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. पुणे में 1 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हल्की वर्षा हुई, जबकि शहर का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. IMD के अनुसार, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है.