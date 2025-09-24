Solapur Flood: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में भारी बारिश, बाढ़ से कई इलाके प्रभावित होने से किसानों को बड़ा नुकसान; देखें VIDEO
(Photo Credits ANI)

Solapur Flood:  महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने बाढ़ का कहर बरपा दिया है. सिना नदी और भीमा नदी उफान पर हैं, जिससे माढा तालुका सहित कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. ग्रामीण इलाकों में 29 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं, जबकि 110 गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है. स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों को बंद कर दिया है और राहत कार्य तेज कर दिए हैं.

निमगांव गांव पूरी तरह डूबा

माढा तालुका के निमगांव गांव से एक्स (पूर्व ट्विटर) पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भयावह स्थिति दिखाई दे रही है. वीडियो में गांव चारों तरफ से पानी से घिरा नजर आ रहा है, जहां सड़कें, घर और खेत सब पानी में समा गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी गांव में घुस आया है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हैं. इसी तरह के वीडियो अन्य प्रभावित गांवों जैसे रिधोरा, दारफल और पंधरे वस्ती से भी सामने आ रहे हैं, जहां पशुधन बह गया और घरों में पानी भर गया. यह भी पढ़े: olapur Flood: सोलापुर में बाढ़ का कहर! पूर्व मंत्री तानाजी सावंत के बंगले में घुसा पानी, ट्रैक्टर और दो फॉर्च्युनर कार भी डूबी, VIDEO आया सामने

 सोलापुर जिले में भारी बारिश से बाढ़

किसानों ने सरकार से भरपाई की मांग की

बाढ़ से हजारों किसानों को भारी नुकसान हुआ है. फसलें बर्बाद हो गई हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है और घरों में अनाज भी खराब हो रहा है. प्रभावित ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं. एक किसान ने बताया, "खाने को अन्न नहीं, पीने को साफ पानी नहीं, पूरा गांव डूब गया है. सरकार से तत्काल मदद चाहिए.

महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 2,215 करोड़ रुपये की सहायता पैकेज की घोषणा की है, जो 31.54 लाख किसानों को दी जाएगी. हालांकि, विपक्षी नेता जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने 10,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की है.