Nagpur Heavy Rain: महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, देखें VIDEO

Nagpur Heavy Rain: महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय होने के बाद प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है, जिसके कारण नदियां और नाले उफान पर हैं. भारी बारिश का असर नागपुर (Nagpur) में भी देखने को मिल रहा है. नागपुर में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है.

नागपुर में जारी भारी बारिश को लेकर नरेंद्र नगर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कें लबालब भरी हुई हैं और मानो सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं. सड़कों पर भरे हुए पानी के बीच ही गाड़ियां आ-जा रही हैं. शहर में हो रही भारी बारिश की वजह से कुछ सबवे भी भर गए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सबवे में भरे पानी के बीच से ही गुजर रहा है. यह भी पढ़े: Maharashtra Rains: महाराष्ट्र में भारी बारिश से भिवंडी में जलजमाव, चारों तरफ पानी ही पानी- देखें वीडियो

#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging witnessed in several parts of Nagpur following incessant rain in the city.

Visuals from Narendra Nagar area pic.twitter.com/ZbAlJ7l8Fl

— ANI (@ANI) July 9, 2025