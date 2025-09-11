Solapur-Dhule Highway Loot Video: महाराष्ट्र के सोलापुर-धुले हाईवे पर चलती ट्रक में फिल्मी स्टाइल में लूट, वीडियो कैमरे में कैद, 6 आरोपी गिरफ्तार

(Photo Credits Midday)

Solapur-Dhule Highway Loot Video: महाराष्ट्र के सोलापुर-धुले हाईवे पर रत्नापूर गांव के पास एक चलती ट्रक में फिल्मी अंदाज़ में लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दो युवक ट्रक पर चलते-चलते चढ़ते हैं और ट्रक की तिरपाल फाड़कर उसमें रखा सामान निकालते हैं. फिर वे उस चोरी के सामान को पीछे चल रहे बाइक सवार साथियों को थमा देते हैं.

मोबाइल में लूट का वीडियो कैद

इस खतरनाक स्टंट जैसी लूट को पीछे से किसी वाहन में सवार शख्स ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो वायरल होते ही यह मामला चर्चा का विषय बन गया और पुलिस हरकत में आ गई. यह भी पढ़े: Delhi Loot Video: दिल्ली के भजनपुरा में बुजुर्ग महिला से बेटे के गोदाम में लूट, 70,000 रुपये छीनकर भागे बदमाश

यहां देखें लूट का वीडियो

मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार

घटना के वायरल होने के तुरंत बाद धाराशिव पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की और अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, इस गिरोह का संबंध इलाके में पहले हुई लूटपाट की अन्य घटनाओं से भी हो सकता है. येरमाला और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी ट्रक चालकों पर हमला कर लूट की घटनाएं हो चुकी हैं. पुलिस इन मामलों को भी नए सिरे से खंगाल रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है.

स्थानीय लोगों में गुस्सा

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सोलापुर-धुले हायवे पर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, खासकर तुलजापूर से बीड के बीच के घाट क्षेत्र में, जहां वाहनों की गति धीमी हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लुटेरे अक्सर ट्रकों को निशाना बनाते हैं.

लोगों का आरोप

लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे लुटेरों के हौसले बुलंद हो गए हैं. अब जबकि दिनदहाड़े इस तरह की बड़ी वारदात हुई है, लोगों में भारी आक्रोश है.