Maharashtra Cabinet Expansion: मंत्री बनने के बाद छगन भुजबल की पहली प्रतिक्रिया, 'जो विभाग मिलेगा, मंजूर' (Watch Video)

Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबळ ने सोमवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए भुजबल ने कहा 1991 मैंने अब तक गृह मंत्रालय से लेकर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं. अब जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, वो मुझे मंजूर है. यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाए.

छगन भुजबल का यह बयान स्पष्ट करता है कि वे किसी भी मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं और सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं. NCP नेता भुजबळ पहले भी कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है.

#WATCH | Mumbai | After taking the oath as Maharashtra minister, NCP leader Chhagan Bhujbal says, "As it is said, 'everything is well if it ends well'. I have handled every responsibility, from the Home Ministry to everything. Whatever responsibility I'll be given, that will be… https://t.co/dykSnv4147 pic.twitter.com/hoVIoFjGrT

— ANI (@ANI) May 20, 2025