महाराष्ट्र में फेस्टिव सीजन में बढ़ा बस किराया, 15 अक्टूबर से सफर होगा 10% महंगा

मुंबई: महाराष्ट्र में त्योहारों के मौसम के लिए यात्रियों को बस यात्रा के लिए अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (MSRTC) ने मंगलवार को घोषणा की कि 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सभी बसों में किराया अस्थायी रूप से 10% बढ़ाया जाएगा. हालांकि, एयर-कंडीशंड शिवनेरी और शिवाई बसें इस बढ़ोतरी से बाहर रहेंगी. शिवनेरी बसें मुख्य रूप से मुंबई-पुणे मार्ग पर चलती हैं, जबकि शिवाई बसें ठाणे, नासिक और अन्य अंतर-शहर मार्गों पर सेवाएँ देती हैं.
MSRTC के बयान के अनुसार, जो यात्री 14 अक्टूबर की मध्यरात्रि यानी 15 अक्टूबर के बाद यात्रा शुरू करेंगे, उन्हें नया किराया देना होगा. पहले से आरक्षित टिकटों पर भी अंतर वसूला जाएगा. 5 नवंबर के बाद, यानी दिवाली की भीड़ खत्म होने के बाद, किराया फिर से पुराने दरों पर वापस आ जाएगा.
फसल और किसानों को राहत का ऐलान
इस बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने मराठवाड़ा और राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय मदद का ऐलान किया. शिंदे ने बताया कि प्रभावित लोगों को 10,000 रुपये नकद, साथ ही चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि लगभग 60 लाख हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं. उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस संकट के समय किसानों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी मदद जारी रखेगी.
शिंदे ने यह भी बताया कि बाढ़ और भारी बारिश से मानव जीवन, फसलें, जमीन और घरों को नुकसान हुआ है, जिनमें से कई अभी भी जलमग्न हैं. उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने आ जाएगा और सरकार इसके आधार पर किसानों की मदद के लिए ठोस कदम उठाएगी.