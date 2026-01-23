Madhya Pradesh: उज्जैन के तराना में सांप्रदायिक तनाव, निषेधाज्ञा लागू; अब तक 20 गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

उज्जैन, 23 जनवरी: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तराना कस्बे में गुरुवार रात हुए विवाद के बाद भड़के सांप्रदायिक तनाव के मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रदीप शर्मा ने शुक्रवार को दी. एसपी शर्मा ने बताया कि तराना में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और पुलिस वाहन सड़कों पर गश्त कर रहे हैं. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 भी लागू कर दी है.

उन्होंने कहा, “अब तक 20 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. पुलिस दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.”

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे. ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. कॉलोनियों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है. प्रभावित इलाकों में यातायात भी बहाल कर दिया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार रात तराना में एक मामूली विवाद के बाद दो लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिनमें से एक हिंदू संगठन से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक प्रचारक और उनके साथी पर हमला किया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए उज्जैन रेफर किया गया.

इसके विरोध में शुक्रवार को दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने धार्मिक नारेबाजी की और बस स्टैंड पर खड़ी करीब एक दर्जन बसों में तोड़फोड़ की. इस दौरान कम से कम छह लोग घायल हो गए. शुक्रवार को ‘नमाज’ के बाद हालात एक बार फिर बिगड़ गए. आरोप है कि भीड़ ने दो बसों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की और कई जगहों पर पथराव किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया.

एसपी शर्मा ने बताया कि इस मामले में छह लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार, यह घटना सोहेल ठाकुर नामक युवक पर हुए हमले से जुड़ी है, जिस पर पीछे से कुछ युवकों ने हमला किया था. उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे उज्जैन रेफर किया गया. उसकी शिकायत पर सप्पन मिर्जा, इशान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुछ अन्य से पूछताछ जारी है. घायल की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

तनाव के चलते शुक्रवार को तराना के बाजार बंद रहे और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई. पुलिस लगातार लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है.