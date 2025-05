VIDEO: लखनऊ में भीषण हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही बस में लगी आग, 5 यात्री जिंदा जले

Lucknow Sleeper Bus Fire: लखनऊ में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया. मोहनलालगंज इलाके के किसान पथ पर बीती रात एक प्राइवेट स्लीपर बस में भीषण आग लग गई. ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी और उसमें करीब 60 यात्री सवार थे. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई और 5 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई.

यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस में सवार ज़्यादातर यात्री गहरी नींद में थे. यात्रियों ने बताया कि पहले बस के अंदर धुआं भर गया और सांस लेने में दिक्कत होने लगी. कुछ ही देर में आग की लपटें फैल गईं. डर के मारे लोग दरवाजों और खिड़कियों की ओर भागे, लेकिन बस में ड्राइवर की अतिरिक्त सीट रास्ते में आ रही थी, जिससे कई लोग फंस गए और बाहर नहीं निकल सके.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा होते ही ड्राइवर सबसे पहले शीशा तोड़कर बस से कूद गया और मौके से भाग गया. लोगों को बचाने की बजाय वह अपनी जान बचाकर फरार हो गया. पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है.

— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) May 15, 2025

UP के लखनऊ में किसान पथ पर हादसा। बिहार से नई दिल्ली जा रही बस में अचानक आग लग गई। यात्रियों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। pic.twitter.com/GeGWzXZM2h

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें एक किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं. आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरी बस जल चुकी थी.

— AIR News Lucknow (@airnews_lucknow) May 15, 2025

हादसे में 5 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. बाकी लोगों को किसी तरह समय रहते बाहर निकाल लिया गया. हालांकि, कई लोग झुलसने और दम घुटने से घायल भी हुए हैं.

BREAKING: Private bus travelling from Bihar to Delhi catches fire in Lucknow, 5 dead pic.twitter.com/OsdgVRby7N

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) May 15, 2025