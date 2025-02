Patna Encounter: पटना में लाइव एनकाउंटर! कंकड़बाग इलाके में पुलिस ने बदमाशों को घेरा, कई राउंड हुई फायरिंग (Watch Video)

Patna Encounter: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है. जानकारी के अनुसार, कंकड़बाग इलाके में आज दोपहर करीब 2 बजे चार अपराधियों ने एक घर के बाहर फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया. इस दौरान अपराधी पास ही एक घर में छिप गए. पुलिस ने अपराधियों से आत्मसमर्पण की अपील की है, लेकिन वे फायरिंग करने लगे.

इसके बाद STF की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की. फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.

#WATCH | Bihar: The firing took place in Patna's Kankarbagh area today around 2 pm. Four criminals opened fire outside a house. After the firing, all the criminals went into hiding inside a house nearby. STF has reached the spot along with the Police. The force has surrounded the… pic.twitter.com/jofQaZERtY

#WATCH | Patna | On firing incident in Patna, former Bihar deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says, "Crime is increasing day by day in the state. We have been saying several times that there is not a single day when more than two hundred rounds of bullets are not fired in… pic.twitter.com/pbBSNFPO5c

— ANI (@ANI) February 18, 2025