LIVE: दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, जानिए नई दरें

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, जानिए नई दरें

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सोमवार 25 अगस्त को यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह आठ सालों में पहली बढ़ोतरी है, पिछली बढ़ोतरी साल 2017 में हुई थी. नए नियमों के तहत किराए में एक रुपये से चार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी अधिकतम पांच रुपये तक होगी.

नए किराए के स्लैब इस प्रकार होंगे:

0-2 किमी के लिए 11 रुपये

2-5 किमी के लिए 21 रुपये

5-12 किमी के लिए 32 रुपये

12-21 किमी के लिए 43 रुपये

21-32 किमी के लिए 54 रुपये

32 किमी से अधिक के लिए 64 रुपये