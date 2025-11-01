VIDEO: 'दिल्ली-NCR में नर्क बन गई है जिंदगी': दरवाजा खोलते ही 503 तक पहुंच जा रहा AQI, प्रदूषण का स्तर चिंताजनक

Delhi AQI Update 2025: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो गया है. गाजियाबाद निवासी, Options 360 के संस्थापक कपिल धामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में, धामा दिखा रहे हैं कि दरवाजा बंद होने पर उनके घर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 97 है, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजा खोलते हैं, कुछ ही सेकंड में AQI 503 तक पहुंच जाता है.

उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, "चार प्यूरीफायर 24x7 चल रहे हैं... लेकिन दरवाजा खुलते ही हालात नारकीय हो जाते हैं. सरकार बिहार चुनाव में व्यस्त है और यहां लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं."

'एनसीआर में जिंदगी नर्क बन गई है'

4 purifier running 24x7 at home Reading while all doors are closed - 100 Just opened main door and touched - 500 Life become hell in NCR and govt is busy in bihar campaign. pic.twitter.com/7b5Zg3QXea — Kapil Dhama (@kapildhama) November 1, 2025

वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं दिख रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 233 दर्ज किया गया, जो "खराब" श्रेणी में आता है. शुक्रवार को यह 218 था, जबकि गुरुवार को यह 373 तक पहुंच गया, जो पिछले तीन सालों में सबसे खराब स्तरों में से एक है.

दिल्ली के प्रमुख इलाकों का AQI

वज़ीरपुर: 323 (बेहद खराब)

आनंद विहार: 285 (खराब)

पंजाबी बाग: 256 (खराब)

बवाना: 294 (खराब)

आरके पुरम: 284 (खराब)

पूसा: 185 (मध्यम)

लोधी रोड: 177 (मध्यम)

आईजीआई हवाई अड्डा: 175 (मध्यम)

प्रदूषण से निपटने के लिए क्या करें?

प्रदूषण से निपटने के लिए, डॉक्टरों ने मास्क पहनने, घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने और खूब पानी पीने की सलाह दी है. सरकार ने 1 नवंबर से बीएस-III मानक वाले मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. राजधानी में केवल बीएस-IV, बीएस-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी.