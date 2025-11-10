‘Land For Job’ Case: लालू परिवार के खिलाफ राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, आरोप तय करने का आदेश स्थगित; फैसला 4 दिसंबर को

(Photo Credits FB)

‘Land For Job’ Case: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को CBI के लैंड फॉर जॉब भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आदेश स्थगित कर दिया गया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। यानी, 4 दिसंबर को लालू परिवार के खिलाफ फैसले की संभावना है.

आरोपी कौन-कौन हैं

इस मामले में CBI ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। CBI का आरोप है कि इस मामले में सरकारी जमीन का गलत लाभ देकर नौकरी दिलाने की कोशिश की गई थी. यह भी पढ़े: Land for Job Scam: लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका

अदालत का निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोप तय करने की प्रक्रिया तब तक स्थगित रहेगी जब तक सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य पूरी तरह कोर्ट में पेश नहीं किए जाते. मामले की जांच और आरोप पत्र की तैयारी में कई साल लग चुके हैं.

जनता की नजरें

मामले को लेकर राजनीतिक दलों और जनता में चर्चा जारी है, और सभी की निगाहें अदालत पर टिकी हैं कि कोर्ट लालू समेत उनके परिवार के खिलाफ क्या फैसला सुनाता है