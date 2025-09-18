लालित मोदी के कजिन समीर मोदी पर दुष्कर्म का आरोप, दिल्ली एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी

Samir Modi | Wikipedia

नई दिल्ली: फरार कारोबारी लालित मोदी (Lalit Modi) के कजिन समीर मोदी (Samir Modi) को पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया. समीर मोदी पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं. जैसे ही वह विदेश से लौटे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और थाने ले जाया गया. दिल्ली पुलिस के अनुसार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी. समीर मोदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (धमकी देने) के तहत मामला दर्ज है.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह शिकायत पहली बार 2019 में दर्ज हुई थी. तभी से इस मामले की जांच चल रही थी. हालांकि, समीर मोदी लंबे समय से विदेश में थे. उनके लौटते ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई.

फिलहाल समीर मोदी पुलिस की हिरासत में हैं. जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सबूत और गवाहों को खंगाल रही हैं.