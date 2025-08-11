Khed Accident Video: पुणे के खेड में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन पलटी, 4 की मौत, कई घायल; हादसे का वीडियो देखकर आप हो जाएंगे विचलित!

Khed Accident Video: पुणे के खेड तालुका में एक भयानक सड़क हादसा हुआ. कुंडेश्वर के दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन सोमवार 11 अगस्त को दोपहर बार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में अब तक चार लोगों की मौत की खबर है. जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. खबरों की माने तो मौत का आकंडा बढ़ सकता है.
खेड में भीड़ सड़क हादसा
हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो पूरी तरह से विचलित कर देने वाला हैं. क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि मृतक के शव जमीन पर रखे गए है. वहीं पुलिस मौके पर मौजूद हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचा रही हैं. जिसमें स्थानीय लोग भी पुलिस की मदद कर रहे है. यह भी पढ़े: Pune Accident Video: महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार का कहर! फुटपाथ पर सो रहे 9 मजदूरों को डंपर ने रौंदा, तीन की मौत 6 घायल (Watch Video)
खेड में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन पलटी
पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. कुंडेश्वराच्या दर्शनाला जाताना भाविकांनी खचाखच भरलेले पिकअप वाहन कोसळले. या अपघातामध्ये 4 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर 31 जण जखमी झाले.https://t.co/gUSKwH14nu#pune #pickup #accident #maharashtra #kondeshwar #devotees pic.twitter.com/TllbQXyUvj
— SakalMedia (@SakalMediaNews) August 11, 2025
खेड में सड़क हादसा:
महाराष्ट्र के खेड़ में बड़ा सड़क हादसा.
7 महिलाओं की मौत, 21 लोग घायल.#महाराष्ट्र pic.twitter.com/fMlx9nTSEv
— Vivek Gupta (@imvivekgupta) August 11, 2025
पुलिस हादसे की जांच में जुटी
हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जूट गई हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गाड़ी की गति अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ. इसके अलावा सड़क की खराब हालत भी इस दुर्घटना की एक वजह मानी जा रही है. फिलहाल मौएक अपर हादसे के बाद अभी भी अफरातफरी का माहौल हैं.