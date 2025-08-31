Beef Ban in Canteen: अनोखा प्रदर्शन! केरल में कैनरा बैंक मैनेजर ने कैंटीन में बीफ पर लगाया प्रतिबंध, कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर की बीफ पार्टी; VIDEO वायरल

(Photo Credits Twitter)

Beef Ban in Canara Bank Canteen: केरल के कोच्चि में स्थित कैनरा बैंक की एक शाखा में बीफ बैन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी कुमार द्वारा बैंक कैंटीन में बीफ परोसने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, कर्मचारियों ने विरोध करते हुए बैंक कार्यालय के बाहर 'बीफ फेस्ट' का आयोजन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बीफ और पराठा खाकर अपना विरोध दर्ज जताया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

प्रदर्शन की मूल वजह

यह प्रदर्शन मूल रूप से बैंक कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक पर कथित दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ शुरू किया गया था. लेकिन जैसे ही बीफ प्रतिबंध की खबर सामने आई, प्रदर्शन का केंद्र बिंदु बदल गया और विरोध ‘भोजन की आज़ादी’ पर केंद्रित हो गया. यह भी पढ़े: VIDEO: प्रयागराज में योगी सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, मुर्गा बनकर DElEd अभ्यर्थियों ने निकाला जुलूस

कैनरा बैंक के बाहर बीफ पार्टी

At a Canara Bank branch, staff staged a ‘beef festival’ outside the office after the newly appointed regional manager from Bihar imposed a ban on beef in the canteen. Protesters, led by BEFI, served beef and parotta in defiance, asserting that ‘food choices are personal and… pic.twitter.com/aaFLnClL06 — Ashish (@KP_Aashish) August 30, 2025

BEFI के नेता एस.एस. अनिल की प्रतिक्रीय

BEFI के नेता एस.एस. अनिल ने कहा कि यह बैंक भारतीय संविधान के निर्देशों के अनुसार काम करता है. भोजन एक व्यक्तिगत पसंद है, और भारत में हर व्यक्ति को अपनी पसंद का खाना खाने का अधिकार है. हम किसी को बीफ खाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, यह हमारा विरोध दर्ज कराने का तरीका है.”

प्रबंधक पर आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिहार से स्थानांतरित होकर आए क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी कुमार ने कैंटीन में बीफ परोसने पर मौखिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया. कर्मचारियों का कहना है कि केरल में बीफ स्थानीय संस्कृति और भोजन का अहम हिस्सा है, और इस तरह का प्रतिबंध उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है.

राजनीतिक समर्थन

यह मामला राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया है. वामपंथ समर्थित स्वतंत्र विधायक के.टी. जलील ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए फेसबुक पर लिखा. क्या पहनना है, क्या खाना है और क्या सोचना है , यह तय करना किसी अधिकारी का काम नहीं है। केरल में संघ परिवार के एजेंडे को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

केरल सरकार के मंत्री राजेश की प्रतिक्रिया

प्रदेश की सरकार में मंत्री मंत्री और सीपीएम नेता एम.बी. राजेश ने कहा कि "केरल में बीफ, मछली और मांस खाना हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। कोई आदेश या फरमान हमारे खान-पान की आदतें नहीं बदल सक