Kedarnath Incident: केदारनाथ पैदल यात्रा में पत्थर की चपेट में आने से यात्री की मौत

रुद्रप्रयाग, 16 अगस्त : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शनिवार को एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर सुबह करीब 10 बजे एक यात्री की पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई. पुलिस चौकी गौरीकुंड और जिला आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार, यह हादसा गौरीकुंड से दो किलोमीटर ऊपर छोड़ी गधेरे के पास हुआ. मृतक की पहचान परमेश्वर भीम राव खावाल (38 वर्ष), औरंगाबाद, महाराष्ट्र के निवासी के रूप में हुई है.

हादसे की सूचना मिलते ही यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मृतक के शव को स्ट्रेचर के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीकुंड लाया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस हादसे की जांच की जा रही है ताकि इसकी वजह का पता लगाया जा सके. स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर बारिश के मौसम में जब पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर गिरने का खतरा बढ़ जाता है. यह भी पढ़ें : Jaunpur Shocker: बदलापुर के मेले में टूटा ब्रेक डांस झूला, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल; VIDEO वायरल

मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, जो गहरे सदमे में हैं. प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है. हादसे की प्रमुख वजह बारिश मानी जा रही है. इससे पहले उत्तराखंड के मौसम विभाग ने 15 और 16 अगस्त को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था और सभी 13 जनपदों में गुरुवार को भारी बारिश की संभावना जताई थी. प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वे जरूरी यात्रा से बचें और सतर्क रहें. साथ ही नदी-नालों के किनारे जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है