Kalyan Water Cut: कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका का ऐलान, 11 नवंबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नहीं आएगा पानी; ये हैं प्रभावित इलाके

Kalyan Water Cut: कल्याण में बुधवार, 11 नवंबर 2025 को पानी की कटौती का सामना करना पड़ सकता है. कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) ने मंगलवार, 11 नवंबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पानी की कटौती की घोषणा की है. यह निर्णय मोहिली जलशुद्धिकरण केंद्र में विद्युत और यांत्रिक उपकरणों की मरम्मत और "अ" प्रभाग क्षेत्र के मांडा-टिटवाळा परिसर में जल वितरण प्रणाली की पाइपलाइन मरम्मत के कारण लिया गया है.
प्रभावित क्षेत्र
इस दौरान कल्याण पूर्व और पश्चिम के कुछ हिस्सों के साथ-साथ कल्याण ग्रामीण क्षेत्र के मांडा-टिटवाळा, वडवली, आंबिवली, शहाड, अटाली और आसपास के गांवों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. महानगरपालिका ने निवासियों से अनुरोध किया है कि वे इस दौरान पर्याप्त पानी का भंडारण करें और इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Water Cut Today: नवी मुंबई में पानी की किल्लत, कल दोपहर 3 बजे तक रहेगी कटौती, ये हैं प्रभावित इलाके
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका का ऐलान
प्रेस नोट #kdmcupdates #KDMC pic.twitter.com/m8fjJnkyZK
— कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका - KDMC (@KDMCOfficial) November 7, 2025
पिछले महीने भी हुई थी कटौती
पिछले महीने भी ठाणे के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में कटौती हुई थी. पिसे और पंजरापुर पावर स्टेशन में बिजली मीटर उन्नयन के कारण ठाणे में पानी की आपूर्ति में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई थी। ये कदम महानगरपालिका द्वारा जल वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं.